تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365:

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة, ومحافظات العلا والعيص وبدر وخيبر وينبع.

وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً, وتستمر حتى التاسعة مساءً, فيما نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار, واتباع إرشادات السلامة وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول في هذه الأحوال المناخية.