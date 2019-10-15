الان تتابع شاهد التفاصيل: 450 وظيفة شاغرة للجنسين بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت غرفة الرياض ممثلة بإدارة التوظيف والتوجيه المهني دعوة المهتمين والباحثين عن عمل للتقديم على 450 فرصة وظيفية بمسمى ممثل تجارب عملاء كول سنتر بالتعاون مع شركة مراكز الاتصال وذلك وفق الاشتراطات الوظيفية التالية : Advertisements الوظائف للسعوديين فقط من الرجال والنساء وعدد ساعات العمل 8 ساعات في مدينة الرياض بنظام ورديات متغيرة ( شفتات) والإجازة الأسبوعية (يومين) ولايشترط توفر خبرة. أما من ضمن المميزات الوظيفية : تدريب قبل توقيع العقد وتأمين طبي وخصم 50 ٪ على فواتير 3 أرقام جوالات و 2 تلفون ثابت. وسيتم التقديم بالدخول على موقع غرفة الرياض عبر الرابط التالي:

https://chamber.sa/JobAd/Pages/job2.aspx

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