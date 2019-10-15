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قال الإعلام الياباني، صباح اليوم الثلاثاء: إن حصيلة قتلى الإعصار "هاغيبيس"، الذي ضرب اليابان السبت والأحد الماضيين، ارتفعت إلى 66 شخصًا.
وذكرت قناة NHK أن 15 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، إضافة 212 مصابًا؛ فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 61 شخصًا وفقدان 13.
وتَسَبب الإعصار بفيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة في عدد من محافظات وسط البلاد، وحرمان أكثر من 133 ألف منزل من الكهرباء، و34 ألف منزل من المياه.
ووفق "روسيا اليوم" يشارك في عمليات البحث والإنقاذ 110 آلاف من رجال الجيش والشرطة والإطفاء والسلامة البحرية.اليابان هاغيبس
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 09:30 AM
شارك في عمليات الإنقاذ 110 آلاف من رجال الجيشاليابان.. حصيلة ضحايا "هاغيبيس" ترتفع لـ66 قتيلًا
قال الإعلام الياباني، صباح اليوم الثلاثاء: إن حصيلة قتلى الإعصار "هاغيبيس"، الذي ضرب اليابان السبت والأحد الماضيين، ارتفعت إلى 66 شخصًا.
وذكرت قناة NHK أن 15 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، إضافة 212 مصابًا؛ فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 61 شخصًا وفقدان 13.
وتَسَبب الإعصار بفيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة في عدد من محافظات وسط البلاد، وحرمان أكثر من 133 ألف منزل من الكهرباء، و34 ألف منزل من المياه.
ووفق "روسيا اليوم" يشارك في عمليات البحث والإنقاذ 110 آلاف من رجال الجيش والشرطة والإطفاء والسلامة البحرية.
، اليابان.. حصيلة ضحايا "هاغيبيس" ترتفع لـ66 قتيلًا ،
المصدر : الخليج 365
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