السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم مجلس الشورى يشارك في اجتماع أمناء اتحاد مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي



الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

عقدت جمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي أمس، اجتماعاً في بلغراد وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي،

واجتماعات الدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد الذي بدأ أعماله أول أمس بمشاركة وفد من مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ومثل مجلس الشورى في اجتماع الجمعية الأمناء العامين معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري.

وبين معاليه في - تصريح صحفي - عقب الاجتماع أن الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي استعرضوا تجارب الدول فيما يتعلق بالإجراءات والتدريب والقواعد العامة المنظمة للمناقشات والجلسات وعدد من التجارب المختلفة في هذا السياق.

من جانب آخر واصلت لجان الاتحاد البرلماني الدولي اجتماعاته إذ شارك عضو المجلس عضو الاتحاد الدكتور محمد الحيزان في اجتماع لجنة الديموقراطية وحقوق الإنسان.

وناقش الاجتماع اعتماد إقرار اللجنة تحقيق تغطية صحية عالمية بحلول العام 2030 , إضافة إلى دور البرلمانات في التأكيد على حق الصحة.

كما عقدت لجنة التنمية المستدامة والمالية والتجارة اجتماعها في مركز المؤتمرات بالعاصمة الصربية بلغراد.

ومثل مجلس الشورى في الاجتماع عضو المجلس عضو الاتحاد الدكتور فهد البادي وعضو المجلس رائدة أبو نيان.

واستعرض الاجتماع المساهمة البرلمانية في اجتماع الأمم المتحدة للتغيرات المناخية, والاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شارك عضو المجلس عضو الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور صالح الخثلان في اجتماع لجنة تعزيز احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ضمن أعمال الاتحاد البرلماني الدولي بصفته ممثلاً للمجموعة العربية في هذه اللجنة.

وأوضح الدكتور صالح الخثلان في - تصريح صحفي - أن اللجنة ناقشت التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, بالإضافة إلى مناقشة وضع الأقليات المسلمة "الروهانيقيا" في ماينمار.

كما ناقشت اللجنة موضوع انعدام الجنسية ودور البرلمانات في معالجة هذه القضية.

// انتهى //

09:38ت م

0018





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم مجلس الشورى يشارك في اجتماع أمناء اتحاد مجالس الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.