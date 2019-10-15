السعودية اليوم / "التعليم بالاستقصاء" دورة تدريبية بتعليم نجران



نجران 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، دورة تدريبية بعنوان "التعليم بالاستقصاء "، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة.

واشتملت الدورة على عددٍ من المحاور منها: التعريف بماهية التعليم بالاستقصاء، وكيفية تفعيل إستراتيجية الاستقصاء ، وربط التعليم بالاستقصاء بالمنهج الدراسي لتجويد التعليم، ودور التقنية والتطور المعلوماتي وربطها بالتعلم بالاستقصاء، وتطبيقات عملية على كيفية التعلم بالاستقصاء، ودور المعلم والتقنيات الحديثة.

وتأتي الدورة ضمن برامج الخطة التدريبية المسائية للفصل الدراسي الحالي لشاغلي الوظائف التعليمية.

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08:27ت م

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