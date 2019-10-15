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2019-10-15 إصابات في اصطدام 3 مركبات على طريق بريمان بجدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن اصطدام 3 مركبات على طريق ”بريمان” في محافظة جدة. Advertisements وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحادث أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق، حيث نتج عنه عدد من الإصابات. وباشرت الجهات المختصة الحادث وجارٍ العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.







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