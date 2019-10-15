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تركي آل الشيخ: مَن يثبُت عليه هذا الأمر سيحاسب قانونياً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، أن أي شخص يثبت عليه إعادة بيع تذاكر “سوق سوداء” سوف يتم رصده ومحاسبته قانونياً.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بـ “تويتر”، إنه: “سيتم رصد أي شخص يثبت عليه إعادة بيع تذاكر (سوق سوداء) وسيتم محاسبته قانونياً”.
وأكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه: “أنه لن يتساهل في هذا الموضوع أبدًا”.
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