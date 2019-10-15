2019-10-15

تركي آل الشيخ: مَن يثبُت عليه هذا الأمر سيحاسب قانونياً

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، أن أي شخص يثبت عليه إعادة بيع تذاكر “سوق سوداء” سوف يتم رصده ومحاسبته قانونياً.

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وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بـ “تويتر”، إنه: “سيتم رصد أي شخص يثبت عليه إعادة بيع تذاكر (سوق سوداء) وسيتم محاسبته قانونياً”.

وأكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه: “أنه لن يتساهل في هذا الموضوع أبدًا”.