1000 وظيفة بإنتظار السعوديين والسعوديات في الرياض

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 1000 وظيفة عمل جزئي للرجال والنساء بالرياض تبدأ من أسبوع إلى 3 أشهر بالتعاون مع شركة Ptway وبحسب التفاصيل فإن العمل جزئى من أسبوع إلى 3 أشهر والمؤهل المطلوب : طلاب / خريجين .

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يشترط المهارة في التواصل مع العملاء وحسن المظهر والوظائف المعلنة للسعوديين فقط بمدينة الرياض بشرط إتقان اللغة الإنجليزية

ولايشترط توفر الخبرة ويحدد الراتب بعد المقابلة .

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://chamber.sa/JobAd/Pages/job1.aspx