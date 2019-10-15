الان تتابع 1000 وظيفة بإنتظار السعوديين والسعوديات في الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت غرفة الرياض عن توفر 1000 وظيفة عمل جزئي للرجال والنساء بالرياض تبدأ من أسبوع إلى 3 أشهر بالتعاون مع شركة Ptway وبحسب التفاصيل فإن العمل جزئى من أسبوع إلى 3 أشهر والمؤهل المطلوب : طلاب / خريجين .
يشترط المهارة في التواصل مع العملاء وحسن المظهر والوظائف المعلنة للسعوديين فقط بمدينة الرياض بشرط إتقان اللغة الإنجليزية
ولايشترط توفر الخبرة ويحدد الراتب بعد المقابلة .
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
https://chamber.sa/JobAd/Pages/job1.aspx
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