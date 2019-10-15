، في حضرة ولي العهد و"بوتين" .. "عبدالله بن بندر": الرياض جاهزة لخُطط المستقبل ،

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أكّد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز؛ رئيس الجانب السعودي للجنة الاقتصادية السعودية - الروسية، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، استعداد الجانب السعودي، من خلال هذه اللجنة، لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط المستقبلية والمشروعات المشتركة، مثمّناً لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، افتتاح فرعه في مدينة الرياض، وهو الفرع الأول خارج روسيا.
جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية - الروسية، الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، في الرياض، أمس، بحضور وفدَي البلدين.
فيما أكّد "ولي العهد"، في بداية الاجتماع، أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث عديدٍ من الفرص المتاحة وتنميتها، ومزيدٍ من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فلاديمير بوتين بوتين في السعودية
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 08:47 AM
ثمَّن لصندوق الاستثمار الروسي المباشر اختيار الرياض مقراً لفرعه الأول خارج موسكوفي حضرة ولي العهد و"بوتين" .. "عبدالله بن بندر": الرياض جاهزة لخُطط المستقبل
أكّد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز؛ رئيس الجانب السعودي للجنة الاقتصادية السعودية - الروسية، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، استعداد الجانب السعودي، من خلال هذه اللجنة، لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط المستقبلية والمشروعات المشتركة، مثمّناً لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، افتتاح فرعه في مدينة الرياض، وهو الفرع الأول خارج روسيا.
جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية - الروسية، الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، في الرياض، أمس، بحضور وفدَي البلدين.
فيما أكّد "ولي العهد"، في بداية الاجتماع، أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث عديدٍ من الفرص المتاحة وتنميتها، ومزيدٍ من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
، في حضرة ولي العهد و"بوتين" .. "عبدالله بن بندر": الرياض جاهزة لخُطط المستقبل ،
المصدر : الخليج 365
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