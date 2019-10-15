، "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق ،

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـبمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتبوك؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.الأرصاد حالة الطقس أمطار
"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية على هذه المناطقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-15
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـبمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتبوك؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
08:13 AM
سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على حائل والجوف و"الشمالية" و"الشرقية"
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـبمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتبوك؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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