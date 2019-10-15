شروط التقديم على وظائف التعداد السكاني 1441 من خلال بوابة النفاذ الوطني السعودي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر بوابة النفاذ الوطني، في المملكة العربية السعودية عن بعض الشروط اللازم توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل في وظائف التعداد السكاني، حيث تم فتح باب التسجيل في وظائف التعداد السكاني للعام الجديد 1441 – 2020 في جميع المدن بالمملكة العربية السعودية، على أن يتم الإنتهاء من التقديم في يوم الخميس القادم 18 من شهر صفر لعام 1441، الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري، ونستعرض معكم من خلال السطور التالية الشروط اللازم توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل

شروط التقديم على وظائف التعداد السكاني عبر بوابة النفاذ الوطني

يشترط أن يكون الترشيح عبر بوابة النفاذ الوطني. يشترط أن يكون المرشح حاصل على الثانوية أو مؤهل أعلى. يجب أن لا يقل سن المرشح عن 20 عاما. يلزم أن يكون المرشح متقناً لاستخدام الأجهزة الذكية الحديثة. يلزم على المرشح اجتياز المقابلة الشخصية. يشترط أن يمتلك المرشح عمل ثابت، بحيث يكون عاملاً في أي مؤسسة حكومية أو شركة، ولا يجوز أن المرشح يكون من أصحاب الأعمال المتغيرة.

وينبغي على المتقدم للتعداد السكاني 1441 هـ أن يقوم باستيفاء الطلبات التالية:

إرفاق صورة شخصية وصورة من الهوية وصورة من أعلى مؤهل دراسي حصل عليه المتقدم للوظيفة. يجب على المرشح أن يحضر التدريب المقرر في حالة الموافقة على طلبه، بالإضافة إلى اجتياز التقييم النهائي.

تنويه: سيتم التواصل مع المتقدمين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المسجلة في طلب التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، وسيتم تعيين المتقدمين للوظيفة في التعداد السكاني الذين سيتم قبولهم بعقد مؤقت لمدة لا تزيد عن شهر، ولأي استفسارات إضافية، يرحى تركها في التعليقات بالأسفل، وسوف يتم إجابتها في أسرع وقت.