شروط ورابط الحصول على إعانات العمل والتقدم للتأهيل الشامل 1441 من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على تقديم عدد من الخدمات للمواطنين من أجل رفع المستوى الإقتصادي لهم والمساعدة على الإرتقاء بأحوالهم المعيشية، ومن أهم خدمات الدعم التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، خدمة التأهيل الشامل 1441 والتي تقدم لذوي الإعاقة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى مساعدتهم في تحسين الحالة المادية لهم، وتقدم الوزارة هذه الخدمة إلكترونياً بحيث يمكن لذوي الإعاقة من تسجيل أنفسهم على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان.

وبعد مراجعة الوزارة للطلبات المقدمة والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة، يتم صرف مبلغ مالي محدد كل شهر لذوي الإعاقة المستحقين للخدمة، ونستعرض معكم من خلال السطور التالية الشروط اللازم توافرها حتى يتم الموافقة على الطلب من قبل الوزارة

شروط الحصول على إعانة العمل لذوي الإعاقة

يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم لطلب الإعانة عن 45 عاماً، ويستثنى من هذا الشرط الأشخاص المصابين بأمراض خبيثة أو مزمنة. يلزم أن تكون إعاقة المتقدم لطلب الإعانة تندرج في جدول الإعاقات التي أعلنت عنه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. يجب أن تكون قد حدثت للشخص المتقدم قبل وصوله إلى سن الـ 45 ويجب إثبات ذلك بإستخدام تقارير طبية معتمدة. إذا كان الشخص المتقدم لطلب الإعانة متزوجاً، يجب أن لا يزيد راتبه عن 3000 ريال سعودي. إذا كان المتقدم لطلب الإعانة أعزب يجب أن لا يزيد راتبه عن 2500 ريال سعودي.

رابط التقديم على الإعانة المالية لذوي الإعاقة

تنويه: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تقديم طلبات الحصول على التأهيل الشامل يتم عبر بوابة الوزارة بالخدمات الإلكترونية، الذي يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب بعد تقديمه، وأشارت الوزارة عبر موقعها أن الوقت المتوقع للبت في الطلب هو 10 أيام، وأوضحت أن بعد التقديم على الإعانة سوف يصل للمتقدم رقم وتفاصيل الطلب الخاص به على هاتفه الجوال.