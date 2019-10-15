عطل فني يصيب تطبيق سناب شات

︎ :



.

تعرض تطبيق سناب شات لعطل فني أمس أدى إلى عدم قدرة العديد من مستخدميه حول العالم إلى الوصول لحساباتهم.

وأعلنت الشركة المالكة للتطبيق أن خللًا اصاب البرنامج وأنها تعمل على حل المشكلة.

