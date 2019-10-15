أيهما أكثر ضرراً.. الشيشة أم السجائر؟ “الصحة” توضح

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أكدت وزارة الصحة أن تدخين الشيشة لمدة ساعة واحدة يعادل تدخين 100 سيجارة، ونصحت مدخني الشيشة بالتخلص منها للوقاية من الأمراض التي تسببها.

وأوضحت أن حجم الدخان في جلسة الشيشة يكون ضعف دخان السجائر المعروف بخطره على صحة الإنسان، إضافة إلى تضاعف المواد الضارة مثل النيكوتين وأول أكسيد الكربون في دخان الشيشة.

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ويتعرض مدخن الشيشة والمعسل لخطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب والسرطان ولاحتمالية العدوى بنسبة كبيرة وخطيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلومات الخاطئة بأن ضرر الشيشة قليل تسببت في ضياع صحة الكثير من الناس.

يُذكر أن هناك ادعاء شائعا بأن المياه الموجودة بقاعدة الشيشة تخفف ضرر التبغ والنيكوتين، وهذا غير صحيح على الإطلاق..، لأن هذه المياه تكون وظيفتها فقط تبريد الدخان، ولا تقلل من آثاره الضارة.