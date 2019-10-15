«مدن» تستعرض مزايا الاستثمار بالمدن الصناعية أمام منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي

شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بالمعرض المصاحب لمنتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي الذي عقد اليوم بالرياض على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الدولية والهيئة العامة للاستثمار مُمثلة في مبادرة «استثمر في السعودية».

وأوضح المدير العام لـ«مدن» المهندس خالد بن محمد السالم، أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًّا بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية كمحور رئيس ضمن استراتيجيتها لجذب الاستثمارات وتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي؛ حيث تعمل على التعريف بحزمة خدماتها المتكاملة التي تتيح لشركائها تحقيق أقصى استفادة استثماريًّا، إضافة لبناء شبكة علاقات مع شركاء جدد، مشيرًا إلى مشاركة «مدن» بمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي للعام الماضي 2018 كان له انعكاس إيجابي على صورة الاستثمار بالمدن الصناعية.

وأفاد السالم، أن روسيا تمتلك قاعدةً صناعيةً ضخمةً ومتنوعة، وتسعى لإطلاعهم على المزايا والحوافز المقدمة في المدن الصناعية بالتكامل مع شركائنا بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية وجميع الجهات الحكومية الأخرى، التي أسست لبيئة تنافسية وجاذبة للاستثمارات ومحفزة للقطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

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ونوَّه السالم، بحزمة المنتجات والخدمات عالية الجودة، بجانب مجموعة من الحلول التمويلية بالتكامل مع الشركاء بالقطاعين العام والخاص ومن ذلك اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي؛ لإطلاق منتج تمويلي مشترك يصل سقفه إلى مليار ريال، واتفاقية مع شركة منافع المالية لتوفير تمويل الملكية الجماعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال التي تحتضنها المدن الصناعية مع تقديم حزمة حوافز للشركات ذات القيمة المضافة العالية لتشجيعهم على الاستثمار بالمدن الصناعية.

ولفت السالم إلى اهتمام «مدن» الكبير بتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحرصها على نقل وتوطين المعرفة إلى مدنها الصناعية، مؤكدًا أن نجاح الهيئة في تعميق شراكاتها مع القطاع الخاص أدى لاستقطاب أكثر من 40 شركة عالمية رائدة، و استثمارات عديدة ذات قيمة مضافة للقطاع الصناعي السعودي، من بينها شركات: سيمنز وميتسوبيشي هيتاشي العربية، وومر العالمية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات التي وُقّعت لدعم ريادة الأعمال.

وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تُشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474مصنعًا مُنتِجًا.