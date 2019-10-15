أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام توفر تسع وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس ومنسوبي التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بالتكليف الداخلي. وتشمل الوظائف المتاحة سبع وظائف كتكليف داخلي فقط لمنسوبي التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، ووظيفتين لباقي المتقدمين من غير منسوبي التجمع. وتحمل مسميات الوظائف، «أخصائي تخدير، أخصائيًّا نفسيًّا» للمتقدمين من خارج التجمع، فيما تشمل مسميات الوظائف المتاحة لغير منسوبي التجمع، أخصائي ضمانات بنكية، مسئول تطوير، أخصائي تمريض، أخصائي مختبرات، أخصائي تصنيف وترقيم، أخصائي تخطيط مواد، أخصائي متابعة أوامر توريد، واشترط المستشفى حصول المتقدمين على وظائفه الحصول على مؤهل علمي مناسب للتخصص المطلوب، فضلًا عن سنوات خبرة كافية، ويكون التقديم على الوظائف عبر الرابط (اضغط هنا)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.