نائب أمير الجوف يوجِّه بإعادة تأهيل نادي الفروسية بالمنطقة وفق المعايير الدولية

تفقد الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المنطقة، أمس الاثنين، نادي ميدان فروسية الجوف بمدينة سكاكا.

‏وكان في استقباله لدى وصوله مقر النادي أمين منطقة الجوف عضو مجلس الإدارة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة النادي، حيث اطلع على المنصة والميدان ومرافق النادي، مستمعًا لشرح عن استعدادات النادي للموسم الحالي، واحتياجات النادي ومرتاديه.

ووجَّه نائب أمير منطقة الجوف بإعادة تأهيل النادي بالكامل على مراحل، من خلال وضع خطة يتم إعدادها لذلك، ليتوافق مع المعايير الدولية لأندية الفروسية، وأن يكون ضمن الوجهات السياحية والجذب السياحي بالمنطقة.