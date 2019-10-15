بالصور.. زيارة السفير نقلي لجامعة القاهرة ولقائه الطلبة السعوديين

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، أمس الاثنين، بزيارة لجامعة القاهرة التقى خلالها رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحث معه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتعاون الأكاديمي القائم بينهما، إضافة إلى التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات السعودية.

وعبّر السفير نقلي عن سعادته لزيارة جامعة القاهرة التي احتضنت عددًا من رجال الدولة السعوديين الذين تخرجوا في الجامعة وأسهموا في رحلة البناء والتنمية في المملكة، موضحًا أن الزيارة جاءت في إطار التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.

كما استُعرض خلال اللقاء أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين بجامعة القاهرة في عدد من الكليات والتخصصات التابعة لها.

والتقى السفير بصالة الاجتماعات، الطلبة السعوديين المستجدين، واستمع لهم وأجاب على جميع استفساراتهم بمشاركة رئيس الجامعة والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر الدكتور خالد بن عبدالله النامي، ووجّه السفير نقلي خلال لقائه الطلبة عددًا من النصائح، مشيدًا باهتمام الدولة ورعايتها بالطلبة، وضرورة اعتماد الطالب على نفسه، والعمل على تطوير قدراته والتسلح بالعلم.

من جانبه، نوّه رئيس جامعة القاهرة بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورها الدائم في خدمة المصالح المشتركة على المستويين الرسمي والشعبي، مستعرضًا مراحل التطور التاريخي لجامعة القاهرة والمراحل التي مرت بها بوصفها من أعرق الجامعات المصرية.

Advertisements

ورحب رئيس جامعة القاهرة بالطلبة السعوديين الدارسين في كليات الجامعة، مؤكدًا تقديم التسهيلات كافة لهم لتمكينهم من التحصيل العلمي في جميع مراحل الدراسة الجامعية وفي مختلف تخصصاتها.

ورافق رئيس الجامعة السفير نقلي في جولة لعددٍ من كليات الجامعة وأروقتها وأقسامها الدراسية.

وفي نهاية الزيارة تم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر اللقاء والزيارة نائب الملحق الثقافي في جمهورية مصر العربية عبدالله الحمد وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.