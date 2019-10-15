افتتاح المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف بأبها

افتتح وكيل إمارة منطقة عسير، محمد بن ناصر بن لبدة، مساء اليوم الإثنين، المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف والتأهيل بأبها، تحت شعار «سعوديين- سعوديات- ذوي الاحتياجات الخاصة»، وذلك في فندق قصر أبها. وذلك برعاية أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

واطلع وكيل الإمارة على ما تقدمه الجهات المشاركة لطالبي وطالبات العمل، خلال فترة التقديم التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيها أكثر من ٢٨ جهة حكومية ومؤسسة أهلية.

وفي الختام كرَّم وكيل إمارة عسير الجهات المشاركة، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.