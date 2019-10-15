دون الحاجة للاتصال بالدعم .. طريقة حذف الزوجة من برنامج حساب المواطن بالتفصيل إلكترونياً

نقدم لكم طريقة حذف الزوجة من برنامج حساب المواطن بالتفصيل، ويعتبر حساب المواطن من أهم البرامج التي تساعد على دعم المواطنون المحتاجون في المملكة العربية السعودية حيث يتم العمل على معرفة الحالة ومدى إستحقاها ومن ثم يتم صرف الدعم الخاص من قبل الحكومة وتم العمل على الرد على جميع الإستفسارات والأسئلة و قد جاء سؤال من أحد المواطنون عن طريقة حذف الحافز الخاص بزوجته.

طريقة حذف الزوجة من حساب المواطن

وقد تم الإجابة على سؤال حذف الزوجة من حساب مواطن من خلال الدخول على الموقع الخاص بحساب المواطن ثم الدخول على تفاصيل طلبك ومن ثم كتابة الدخل والضغط على الإجراءات التي توجد بالجهة اليسرى من الصفحة ومن ثم الضغط على حذف الدخل ومن ثم الضغط على زر حفظ.

شروط التسجيل في حساب المواطن

يبحث البعض عن الشروط الواجب توافرها للحصول على حساب المواطن ولاقد قمنا بتوفيرها لكم حيث أن الحكومة تسعى جاهدة في توفير الدعم المادي للمحتاجين للعيش في مستوى مادي جيد ومن أهم الشروط: