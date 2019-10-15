ما هي تلك الدول ال٤٩ التي قامت المملكة العربية السعودية بفتح أبوابها لها دون تأشيرة مسبقة؟ قامت السعودية بفتح أبوابها بدءا من اليوم الجمعة ل٤٩ دولة، ولم يكن ضمن تلك الدول أي دولة عربية، وهذه التأشيرة تسمح بالدخول للمملكة بلا تأشيرة مسبقة، ويتم إعطاء السائحين التأشيرة عند منافذ الدخول.

تأشيرة السعودية

ال٤٩ دولة من قارتي آسيا وأوروبا وهذه الدول هي:

جمهورية التشيك والنمسا وبلجيكا وفنلندا وإستونيا والدنمارك واليونان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وآيسلندا والمجر ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا وهولندا ومالطا ولوكسمبورغ والبرتغال وبولندا والنرويج وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا والسويد وإسبانيا وإيرلندا وروسيا وموناكو وأندورا ومونتيرو وسان مارينو وإنجلترا وبلغاريا وأوكرانيا وقبرص ورومانيا وكرواتيا، واليابان وسلطنة بروناى وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا والصين وكازاخستان والولايات المتحدة، وكندا ومملكة إستراليا ونيوزلندا.

من المنتظر أن تكون القيمة المالية لشراء التأشيرة ٣٠٠ ريال سعودي، وقيمة التأمين الوطني ١٤٠ ريال سعودي، وهناك أيضا رسوم القيمة المضافة والمعاملة.

فترة صلاحية التأشيرة السياحية السعودية

وستكون فترة صلاحية التأشيرة ٣٦٠ يوما من تاريخ اليوم الذي تم إصدارها فيه، والمدة الزمنية للإقامة داخل السعودية هي ٩٠ يوما لكل زيارة، ولا يمكن أن تكون أكثر من ١٨٠ يوم في السنة الواحدة.

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ويستطيع السائح عن طريق هذه التأشيرة السياحية السعودية أن يدخل إلى السعودية لمرات متعددة، ومدة صلاحية هذه التأشيرة سنة فقط من تاريخ اليوم الذي تم إصدارها فيه.

التأشيرة السياحية للسعودية

لكن كانت هناك مصادر موثوقة أوضحت لجريدة “عكاظ” أن “التأشيرة السياحية” سوف يتم استخدامها بدءا من غد وهو السبت الموافق ٢٨ من شهر سبتمبر الحالي، وسيكون انطلاق الحملة الترويجية من ١٤ عاصمة على مستوى العالم من بين تلك العواصم لندن ونيويورك ودبي.

وقالت المصادر أن السياح سيتسلمون “التأشيرة” بشكل إلكتروني في ٤٩ دولة، وفي مدة قياسية ٧ دقائق أو أقل.

وقالت المصادر أن “هيئة السياحة” قامت بتدريب موظفي الجهات المرتبطة بشؤون بالسياحة على كل الإجراءات الخاصة بهذا الأمر، وكشفت المصادر عن أن “هيئة السياحة” قامت بإدخال ما يقارب ال١٠٠ سائح ” خفي “، حتى تتعرف عن طريقهم على أبرز الإيجابيات والسلبيات وذلك حتى يتم حلها في المستقبل بما يتلائم مع استراتيجية السياحة داخل السعودية وبما يتناسب أيضا مع القوانين والشروط والمتطلبات، وبينت المصادر أنه يوجد فارقا بين كل من تأشيرة الحج وتأشيرة السياحة، وهذا الشيء في نوعية الشروط لكل من التأشيرتين.