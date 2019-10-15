هل ستقتني السعودية منظومة إس 400 الروسية؟.. الكرملين يوضح

قال الكرملين إن فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، بحث مع القيادة السعودية التعاون العسكري التقني، مؤكدًا أن المحادثات حول توريد منظومات “إس-300” أو “إس-400” للمملكة مستمرة. وذكر موقع “روسيا اليوم” نقلاً عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في تصريح صحفي، أدلى به تعليقًا على نتائج زيارة بوتين إلى السعودية ردًّا على سؤال حول موضوع “إس-300″ و”إس-400”: “تم بحث التعاون العسكري التقني”.

ولم يكشف بيسكوف أي تفاصيل حول المسألة، لكنه أضاف: “البحث جارٍ، لكن لا شيء لذكره. هناك خطط، ونأمل بأن هذا الحوار سيستمر”. وفي فبراير 2018 أعلن فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، توقيع وثائق عقد توريد منظومات الدفاع الجوي “إس-400” إلى السعودية، إلا أنه في فبراير 2019 قال سيرغي تشميزوف، رئيس شركة “روستيخ” الروسية لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية: “إن المفاوضات مع المملكة العربية السعودية أكثر تعقيدًا؛ إذ لا يزال التفاوض جاريًا”، في إشارة إلى المفاوضات الخاصة بالمنظومة الدفاعية.