توقعات الطقس غداً الثلاثاء: أمطار وسحب رعدية على بعض المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً الثلاثاء هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق. وأوضحت “الأرصاد” أن هطول الأمطار سيغطي مناطق جازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ومنطقة الباحة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من حائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. فيما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية. وأشارت “الأرصاد” إلى أن مكة المكرمة والقنفذة والمدينة المنورة والعلا وينبع ستُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة غداً (38 درجة مئوية)، فيما ستكون مدينة أبها الأقل بـ15 درجة.