رئيس “الترفيه”: موسم الرياض حقَّق أكبر عائد بتاريخ السعودية

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالأرقام عن النجاحات التي حققتها فعاليات ‫موسم الرياض التي انطلقت الجمعة الماضية، وأشار إلى أنه خلال ثلاثة أيام فقط زار الفعاليات أكثر من ٢٥٠ ألف زائر، ‏٨٠٪ منهم سعوديون، و١٠٪ خليجيون، والبقية من مختلف دول العالم، و١١ شخصًا قطريًّا. ‏وأضاف في تغريدات من حسابه بتويتر من خلال وسم ‫#موسم_الرياض_بالأرقام: “بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض، ولسه الموسم يعتبر ما بدأ… راح يبدأ رسميًّا يوم الخميس ١٧ أكتوبر”.

وأضاف آل الشيخ في تغريدة أخرى: “‏نسبة الإشغال في الفنادق وصلت ٩٨٪، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية – الرياض ٤٠٪. أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض فبلغت ٢٤ ألف وظيفة، وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي”. ‏وتابع المستشار آل الشيخ: “حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ السعودية بأكثر من ٤٠٠ مليون ريال. وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال”.