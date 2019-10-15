أغلقت وزارة التجارة والاستثمار ثلاث منشآت غير مرخصة لبيع المجوهرات، يديرها وافدون، مع وجود شبهة تستر تجاري بمدينة جدة . ‏وذكر حساب محافظة جدة على تويتر أنه تم ضبط مشغولات وأموال وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها ‫إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات بذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: “التجارة” تضبط 3 منشآت تبيع مجوهرات غير مرخصة ويديرها وافدون بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.