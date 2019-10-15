الفعاليات قبل هيئة الترفيه

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تداول المغردون مقاطع فيديو قديمة للترفيه سابقاً و الذي كان يحدث في السعودية كنوع من المقارنة في التطور الذي احدثته هيئة الترفيه حالياً
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