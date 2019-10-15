

نيامي 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

صادق برلمان النيجر اليوم، على هيكل تابع للاتحاد الإفريقي يعني بالمخاطر الطبيعية تم إقراره في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا عام 2012 م.

وتستهدف المنظمة مساعدة الدول التي تحتاج الدعم لاستشراف المخاطر المتعلقة بتغير المناخ في القارة سواء ما يتعلق بالفيضانات أو الجفاف.

كما صادق البرلمان على مجموعة من القروض و التمويلات الخارجية بمجموع 20 مليار فرنك إفريقي "نحو 33 مليون دولار أمريكي".

// انتهى //

03:38ت م

0333





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرلمان النيجري يصادق على منظمة الاتحاد الإفريقي لإدارة المخاطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.