اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع



نيويورك 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت على تراجع اليوم.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 97ر29 نقطة، أو 11ر0% ، ليصل إلى 62ر26786 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 07ر4 نقطة ، أو 14ر0% ، ليصل إلى 2ر2966 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 39ر8 نقطة، أو 1ر0 % ،ليصل إلى 65ر8048 نقطة.

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03:06ت م

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