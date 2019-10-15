ميليشيا الحوثي يستخدم مختطفين كدروع بشرية بأحد مواقعه

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أعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، منظمة غير حكومية، الاثنين، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، قامت بنقل أربعمئة مختطف من السجن المركزي بصنعاء، إلى موقع عسكري يتوقع استهدافه بغارات جوية.
وكشفت الرابطة في بيان عاجل لها، أن الميليشيات الحوثية، ألبست المختطفين الزي العسكري للقوات الجوية ونقلتهم إلى معسكر الأمن المركزي في منطقة السبعين، بعد إيهامهم داخل السجن المركزي أنه سيتم إطلاق سراحهم.
وحملت الرابطة، ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة المختطفين بعد نقلهم الى منطقة عسكرية، تعرضت سابقاً لضربات طيران التحالف. وقالت الرابطة: "لقد فقدنا سابقا العشرات من أبنائنا المختطفين بعد احتجازهم في الشرطة العسكرية بصنعاء وسجن كلية المجتمع بذمار وقتل خلالها العشرات من أبنائنا المختطفين المدنيين".
وناشدت الرابطة في بيانها الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنقاذ حياة المختطفين وإطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط.
ويقبع آلاف المختطفين المدنيين، بينهم أكثر من عشرة صحافيين، في سجون الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات، وبحسب إحصاءات رسمية، فإن عدد المختطفين في سجون الحوثيين يتجاوز ستة آلاف مختطف ومعتقل.
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