شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي يستخدم مختطفين كدروع بشرية بأحد مواقعه والان مع التفاصيل

أعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، منظمة غير حكومية، الاثنين، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، قامت بنقل أربعمئة مختطف من السجن المركزي بصنعاء، إلى موقع عسكري يتوقع استهدافه بغارات جوية.

وكشفت الرابطة في بيان عاجل لها، أن الميليشيات الحوثية، ألبست المختطفين الزي العسكري للقوات الجوية ونقلتهم إلى معسكر الأمن المركزي في منطقة السبعين، بعد إيهامهم داخل السجن المركزي أنه سيتم إطلاق سراحهم.

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