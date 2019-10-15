السعودية | تفاصيل الاتفاقية مع روسيا لتأهيل رواد فضاء سعوديين

شكرا لقرائتكم تفاصيل الاتفاقية مع روسيا لتأهيل رواد فضاء سعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، توقيع اتفاقيات بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون وتطوير العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية.

(أرشيفية)

وقد برز منها اتفاقية تفاهم بين (الهيئة السعودية للفضاء) و(مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية)، حيث وقع رئيس مجلس إدارة هيئة الفضاء السعودية، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومدير عام مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية، ديميتري روغوزين، إعلان نوايا مشتركة في مجالات "الرحلات الفضائية المأهولة".

وبالعودة إلى آفاق التعاون في مجالات الفضاء بين السعودية وروسيا نجد أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2017 وإبان زيارة الملك سلمان لروسيا، تم توقيع اتفاقية بين البلدين في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، بحيث يتم التعاون في الرحلات الفضائية المأهولة، والاتفاق على تأهيل رواد فضاء سعوديين والتعاون في نظام الملاحة بالأقمار الصناعية - فلوناس.

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(أرشيفية)

وفي شباط/ فبراير 2019، استقبل الأمير سلطان بن سلمان ديمتري روغوزين في الرياض، وتم التباحث حول الاستفادة من التجربة الروسية في مجال الفضاء وعلومه، إضافة إلى بحث سبل الاستثمار في قطاع الفضاء لخدمة الإنسانية.

كذلك استمرت المباحثات بين الجانبين إلى نيسان/أبريل الماضي عندما زار الأمير سلطان بن سلمان موسكو، واطلع على المراكز والوكالات الروسية مثل مركز التحكم في البعثات الفضائية والمؤسسة العامة للصناعات الفضائية الثقيلة، كما زار مركز إدارة الرحلات الفضائية، ليستمر هذا التعاون المشترك، ويكلل أثناء زيارة بوتين الحالية للرياض بتوقيع اتفاقية نوايا مشتركة بين الهيئة السعودية للفضاء ومؤسسة الفضاء الحكومية الروسية تنص على التعاون في الرحلات الفضائية المأهولة ونظام الملاحة بالأقمار الصناعية بشكل رسمي.

تصريح روسي

من جهته، كشف رئيس مؤسسة وكالة الفضاء الحكومية الروسية، ديمتري روغوزين، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الاثنين أن الوثيقة بين الرياض وموسكو تنص على إمكانية إعداد وإرسال رائد فضاء سعودي إلى المحطة الفضائية الدولية.

صورة تعود إلى عام 1985 تجمع رواد الفضاء

وتمتلك روسيا تاريخاً عريضاً في مجالات الفضاء وتعتبر في هذا السياق أول بلد في العالم يرسل قمراً صناعياً إلى الفضاء الخارجي، بل أول إنسان يتمكن من الطيران إلى الفضاء الخارجي عبر يوري غاغارين عام 1961. ولدى روسيا أيضاً الأسبقية بأول رائدة فضاء وهي فالنتينا تيريشكوفا عام 1963.

يذكر أن الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عربي يصعد إلى الفضاء على متن المكوك الأميركي ديسكفري في 17 حزيران/يونيو 1985.