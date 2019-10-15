شكرا لقرائتكم خبر عن غارات للتحالف تقتل عدد من الحوثيين وتدمر آلياتهم العسكرية في حجة والان مع التفاصيل

لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، أمس الإثنين، مصرعهم إثر غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في مناطق متفرقة بمديرية حرض شمال محافظة حجة.

وقالت مصادر مطلعة إن الغارات استهدفت تجمعات للمليشيا الحوثية، شرقي وغربي مدينة حرض، كبدتها عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأسفرت الغارات وفقاً للمصادر عن تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للمليشيا الحوثية.