شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أكثر من ٢٣٠ ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:45 صباحًا, 15 أكتوبر 2019 م
المناطق - الرياض
بلغ عدد الحضور لفعاليات معرض الصقور والصيد والسعودي في نسخته الثانية المقام في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور ، اليوم قرابة ٥٢ ألف .
ووصل عدد زوار المعرض منذ انطلاقته الجمعة الماضي وحتى اليوم أكثر من ٢٣٤ ألف بعد أن وصل العدد في الثلاثة أيام الأولى أكثر من 180 ألف زائر ، في ظل التنوع الكبير والمميز لمختلف أركانه وأقسامه وتوافد الجميع عليه من مختلف الاهتمامات والأعمار كونه يلبي احتياجات الجميع وأذواقهم إذ اشتمل على أمسيات شعرية ومحاضرات علمية وجوانب ثقافية واجتماعية وتوعوية ورياضية، مختصة بالصقور وكيفية الاهتمام بها، إضافة إلى أركان لاحتياجات هواة الصيد تتمثل في بيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور بأنواعها وكذلك لمعدات التخييم ورحلات السفاري .
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | أكثر من ٢٣٠ ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.