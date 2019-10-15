السعودية وروسيا.. 20 اتفاقية ترسم مستقبل العلاقات الاقتصادية

العلاقات الاقتصادية بين روسيا والسعودية آخذة في التطور، لا سيما على مستوى التجارة وأسواق النفط، حيث تصدر الحصاد الاقتصادي نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

وقامت السعودية وروسيا، الإثنين، على هامش زيارة الرئيس الروسي، بتوقيع نحو 20 اتفاقا للتعاون في شتى المجالات، ترسم مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وأهمها ميثاق للتعاون طويل الأمد في إطار اتفاق "أوبك+".

- قمة سعودية روسية

واستهلت زيارة الرئيس الروسي بعقد قمة ثنائية مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، والتي أكد خلالها العاهل السعودي دعمه للتعاون الاستثماري القائم بين البلدين عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر.

ورحب خادم الحرمين الشريفين باستثمار الصندوقين في أكثر من 30 مشروعاً استثمارياً حتى الآن، مؤكداً الدور المهم لاجتماع اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية الأول، الذي سيعقد خلال هذه الزيارة ودعمه لها.

من جانبه، قال فلاديمير بوتين إن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% خلال عام 2018.

وتابع بوتين قائلا: "التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع العام الماضي 15%، وسقف التبادل التجاري تجاوز مليار دولار، وفي يونيو/حزيران الماضي ازداد بنسبة 38%".

وأشار بوتين إلى أن السعودية تلعب دورا محوريا في مجموعة العشرين التي ستترأسها العام المقبل، فيما يبقى التنسيق السعودي الروسي مهماً لتوفير التنمية المستدامة للمنطقة.

- المجلس الاقتصادي الروسي السعودي

وعقد في الرياض، مساء الإثنين، الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الروسي السعودي، وترأس الاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال بوتين إن المملكة تعد واحدة من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا، وإن المجلس الاقتصادي الروسي السعودي يمثل فرصة ممتازة للحوار المباشر بين ممثلي قطاع الأعمال من كلا البلدين.

وأشار إلى التعاون المثمر بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والخدمات المصرفية والتكنولوجيا الرقمية واستكشاف الفضاء، كما دعا الرئيس الروسي لتعزيز التعاون في مجال الزراعة.

وعن مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، قال بوتين إن "هناك فرصا كبيرة لبناء التعاون في مختلف المجالات، مثل الصناعة والنقل والبنوك والبنية التحتية والتقنيات الرقمية واستكشاف الفضاء. واليوم شهدنا توقيع وثائق ذات صلة في جميع هذه المجالات".

وأضاف أن شركتي الطاقة "غازبروم نفط" و"أرامكو" مستعدتان لإطلاق مشروع رائد حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستكشاف الجيولوجي، كما أن الخطط تتضمن إنشاء معهد روسي سعودي في مجال التعاون في مجال الطاقة.

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كما أكد أن مؤسسة "روس آتوم" مستعدة للمساعدة في بناء محطات كهروذرية في المملكة بتقنيات عالية وعلى أساس أعلى معايير السلامة.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والرياض، وبحث العديد من الفرص المتاحة وتنميتها، والمزيد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة، بما يتوافق مع رؤية "المملكة 2030".

- 4 تراخيص لشركات روسية

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد عبدالله القصبي إن السعودية منحت، الإثنين، أربعة تراخيص استثمار لشركات روسية متخصصة في البناء والعقار وتقنية المعلومات والاستشارات المالية والهندسة المعمارية.

وأضاف: "لتعزيز شراكة القطاع الخاص بيننا، تم توقيع 17 مذكرة تفاهم في الذكاء الاصطناعي والسكك الحديدية والأقمار الصناعية والطاقة والبتروكيماويات."

- صفقة استئجار طائرات مع السعودية

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف، الإثنين، صفقة استئجار في مجال الطيران مع شركاء من المملكة العربية السعودية بقيمة 700 مليون دولار.

وأضاف دميتريف: "سيكون هناك العديد من الصفقات المتعلقة بمجال السكك الحديدية، بالإضافة لصفقة تتعلق بالبتروكيماويات مع شركة (سابك) السعودية".

- "أرامكو" السعودية و"غازبروم" الروسية

وقعت شركة الطاقة السعودية "أرامكو" وشركة "غازبروم" الروسية، الإثنين، مذكرة تفاهم على هامش منتدى الاستثمار الروسي السعودي.

كما وقعت شركة "أرامكو" السعودية مذكرات تفاهم مع شركة الأنابيب المعدنية الروسية، بالإضافة لشركة "غالين" ومصنع "تشليابينسك" للأنابيب، ومع "أنغار سيرفيس" ومجموعة "إنتاتول".

- اتفاق شركة السكك الحديدية الروسية

وقّع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والسكك الحديدية الروسية اتفاق تعاون مع الشركة السعودية للسكك الحديدية لتطوير البنية التحتية للنقل.

وتهدف الاتفاقية لتوسيع شبكة السكك الحديدية والمشاريع المتعلقة بـ"رؤية 2030".

وسينظر الطرفان في إمكانية توفير أنظمة روسية لتأمين السلامة، وتسهيل تبادل الكفاءات بين الجانبين الروسي والسعودي في هذا المجال.

- بناء محطات كهروذرية في السعودية

وصرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روس آتوم"، الإثنين، بأن المؤسسة الروسية الحكومية مستعدة للتعاون مع شركاء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لبناء محطات كهروذرية في السعودية.

وقال المسؤول إن مناقصة بناء المحطات في السعودية قيد التنفيذ، حيث تجري المرحلة الأولى، لذلك لا نتوقع اتخاذ القرار قبل نهاية 2020 – 2021.. أعتقد أن المشاورات الأولية ستستمر لمدة عام ثانٍ على الأقل".

وتخطط السعودية لبناء مفاعلين كهروذريين في إطار خطة تهدف لتقليص استخدام النفط والغاز في توليد الطاقة الكهربائية، حيث تتنافس روسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وفرنسا على الفوز بعقد إنشاء أول محطة من هذا النوع في السعودية.