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شكرا لقرائتكم حماقي: هو أنا صحيح في الرياض! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حماقي: هو أنا صحيح في الرياض!
متابعات الخليج 365 - الرياض
تواجد الفنان المصري محمد حماقي في المملكة للمشاركة في فعاليات موسم الرياض، وذلك بعد إعلانه عن عمل فني جديد بمشاركة رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ.
واحتضنت الرياض الأحد الماضي، حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وعدد من مشاهير السينما، بحضور تركي آل الشيخ.
وقال محمد حماقي خلال تواجده في الحفل منبهرًا بمستوى التنظيم والفعاليات التي ستشهدها المملكة خلال الفترة المقبلة: هو أنا صحيح في الرياض؟!
في سياق آخر، نشر حماقي مقطع فيديو ظهر فيه برفقة تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، ووجه فيه الشكر إلى الأخير على استضافته لحضور حفل تكريم صُناع الترفيه، وأكد أن الأغنية الجديدة ستكون بمثابة مفاجأة مدوية.
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