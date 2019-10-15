شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين موسكو والرياض لإرسال رائد فضاء سعودي إلى المحطة الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن رئيس مؤسسة «روس كوسموس» الحكومية الروسية دميتري روغوزين، توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للفضاء لإرسال رائد فضاء سعودي إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأوضح روغوزين أمس (الإثنين)، أن «الوثيقة تعاون شامل بين الوكالتين وتنص على إمكانية إعداد وإرسال رائد فضاء سعودي إلى المحطة الفضائية الدولية».

جدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، زار روسيا في أبريل الماضي، وتفقد خلالها مركز إدارة التحليقات ومؤسسة «إينيرغيا» للصواريخ الفضائية ومركز تدريب رواد الفضاء.