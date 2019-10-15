شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون إعلامي بين السعودية وروسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وقع وزير الإعلام تركي الشبانة، أمس (الإثنين)، مذكرة تعاون إعلامي مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا «سبوتنيك» دمتري كيسليف، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وقع وزير الإعلام تركي الشبانة، أمس (الإثنين)، مذكرة تعاون إعلامي مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا «سبوتنيك» دمتري كيسليف، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع ترمي إلى تطوير التغطية الإعلامية والتناول الموضوعي والمهني لمختلف الأحداث في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني والرياضي وغيرها، بما يعزز التقارب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، حيث تتضمن الاتفاقية تأسيس مقرات تمثيل رسمي تابعة لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا «سبوتنيك» في المملكة. وتأتي هذه الاتفاقية تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية حالياً إلى المملكة.



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