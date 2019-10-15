شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الهدايا المتبادلة بين الملك سلمان وبوتين ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لوحة بعنوان «عطاء نجد» هدية تذكارية للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الذي يزور الرياض أمس (الاثنين)، فيما تسلم الملك سلمان بن عبدالعزيز من فخامته طائر (صقر) هدية بهذه المناسبة.

ويعد تقديم الهدايا الدبلوماسية فنا يعود إلى زمن بعيد ويؤخذ على محمل الجد من قبل عدد من القادة والدول، تأخذ الجهات المختصة في كل دولة على عاتقها الدراسات حول اهتمامات الجهة التي ستتلقى الهدية.

وتأتي الهدايا الرمزية بين زعماء الدول كعرف دبلوماسي، في لقاءاتهم، كما أنه من التقاليد أن تُجامل الشخصيات السياسية عموما رؤساء دولها بأشياء مميزة وذات طابع يمثل الدولة وتاريخها. ورافق استقبال الرئيس الروسي، إطلاق المدفعية لـ 21 طلقة، فيما صحبته جوقة من الخيالة إلى قصر اليمامة.