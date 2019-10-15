شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج روسيا.. رحلة عمرها 400 عام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) florist600رغم أن أول رحلة حج لمسلمي روسيا انطلقت إلى المشاعر المقدسة قبل أكثر من ٤٠٠ عام، إلا أن التعقيدات التي شهدتها حقبة الاتحاد السوفيتي ألقت بضلالها على عدد الحجاج الروس الذي تراجع إلى 40 حاجا من أصل ٧٥ مليون مسلم.
وفي السنوات الأخيرة، تزايدت رحلات الحجاج الروس للمشاعر المقدسة، وبلغت ذروتها في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تراوح عدد الحجاج القادمين من مختلف الأراضي الروسية بين 13500 و23500 حاج سنويا.
وتحرص الجهات السعودية المعنية بتنظيم الحج والزيارة على التواصل مع السلطات الروسية لتسهيل مهمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتمكينهم من أداء مناسكهم وفق خطط وزارة الحج.
وتسهم الإدارات الدينية في المناطق الروسية، بتنفيذ برنامج تعليمي توعوي عن مناسك الحج والعمرة وتزويد الحجاج بالإرشادات والتعليمات اللازمة لضمان تأدية فريضتهم بكل يسر وسلامة.
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