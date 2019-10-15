شكرا لقرائتكم خبر عن الفضاء «السعودي الروسي».. استكشاف وتدريب واستثمار كوادر وطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

بدأ التعاون السعودي الروسي في مجال الفضاء، منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى موسكو في 5 من أكتوبر 2017، وعندها وقعت كل من روسيا والسعودية، اتفاقية استكشاف وتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية.

وتطورت هذا الاتفاق عندما استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، ومدير عام مؤسسة الفضاء الروسية المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال الفضاء الدكتور ديمتري روغوزين بحضور مسؤولي الهيئة السعودية للفضاء ومسؤولي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الفضاء وسبل تطويرها.

حينها نوه الأمير سلطان بن سلمان بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وروسيا الاتحادية والتعاون المشترك في مختلف المجالات من بينها ما يتعلق بشؤون الفضاء.

وبين أن المملكة تركز على تطوير قدراتها في مجالات الفضاء بعد تأسيس الهيئة السعودية للفضاء التي تترجم حرص الدولة على الاستثمار في هذا القطاع الكبير وتحرص على الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في قطاع الفضاء منها التجربة الروسية المتطورة.

وأعلن الأمير سلطان بن سلمان، عن برامج عمل يجري التحضير لها مع مؤسسات ووكالات الفضاء الروسية لتدريب رواد الفضاء والكوادر المتخصصة، والتوسع في مجالات التصنيع والأقمار الصناعية.

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ولفت خلال زيارته مقر مركز التحكم في البعثات الفضائية بموسكو الذي يضم نقاط التواصل وإدارة الرحلات الفضائية ومحطة الفضاء الدولية، إلى أن الهيئة حريصة على الاستثمار في الكوادر السعودية المؤهلة عبر برامج علمية متخصصة وبعثات تعليمية خارجية، ولديها علماء وخبراء ومهندسون في مختلف المجالات، مشدداً على أن المملكة تمتلك مواطنين تعلموا في أفضل جامعات العالم.

وبحث الأمير سلطان بن سلمان مع المشرف على مركز التحكم كيفية التعاون العلمي والبحثي الذي يمكن أن تكون عليه العلاقة بين روسيا والسعودية في مجالات الفضاء عموماً ومحطة الفضاء الدولية بشكل خاص، مستمعا إلى شرح حول تفاصيل عمل المركز وبرامجه.

وشدد على أن الهيئة ستتكامل مع الشركاء في دول المنطقة العربية والدول الخليجية الذين يعملون على بناء برامجهم الفضائية ومن بينهم الإمارات، مبينا أن زيارته لروسيا تأتي انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لتأكيد التعاون الوثيق مع روسيا الاتحادية في مجالات الفضاء والاستثمارات المشتركة، مؤكدا أن الهيئة تعمل بخطى حثيثة على إنجاز إستراتيجية وطنية طموحة في مجال الفضاء.

وزار الأمير سلطان بن سلمان المؤسسة العامة للصناعات الفضائية الثقيلة (أنرجيا) المسؤولة عن تصنيع المركبات الفضائية وتطوير التقنيات المرتبطة بها التي أنتجت غالبية أجزاء محطة الفضاء الدولية.

واستمع إلى شرح وافٍ عن المؤسسة وقدراتها وما تقوم به من أعمال، وما تحتوي عليه من إمكانات، وما تعمل عليه حالياً وما تحتويه من معدات متقدمة.