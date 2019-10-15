شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 20 إتفاقية.. تعرف عليها: والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) نوايا مشتركة للتعاون في مجال الرحلات الفضائية. نوايا مشتركة للتعاون في مجال الرحلات الفضائية. تعاون إستراتيجي رفيع المستوى. بروتوكول للتعاون في مجال الطاقة. التعاون في المجال الثقافي. مذكرة تفاهم لتسهيل منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين. التعاون في المجالات الصحية. اتفاقية لإنشاء ملحقية تجارية بين الحكومتين. مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات. توسيع تصدير البضائع الغذائية الروسية إلى السعودية. بحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الزراعة والغذاء. Advertisements برنامج تنفيذي في مجال الاتصالات. التعاون في مجال وسائل الإعلام العام. اتفاقية تعاون في قطاع السياحة. الاستثمارات المشتركة في تأجير الطائرات لدعم تطوير صناعة الطيران الروسية. التفاهم حول الاستثمارات المشتركة في «نيفيت تاونس سيرفس» أحد مشغلي السكك الحديدية الروسية. التعريف واعتماد المعايير الخاصة بصناعة الطائرات الروسية في السعودية. التعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية مع الهيئة الضريبية الروسية. اتفاقية تأكيد بين أرامكو و«روسنانو»؛ لشراء حصة أسهم في شركة «نوفنت». مشروع الميثانول في منطقة «آمور» في روسيا. التفاهم بين «معادن» وشركة «فوس آجرو» في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.



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