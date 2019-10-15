شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يحتفي برئيس روسيا الاتحادية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض أمس (الإثنين)، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

كما كان في استقباله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأجريت للرئيس بوتين مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح بوتين مستقبليه، الأمراء مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين محمد بن نواف بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الحرس الوطني عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس روسيا الاتحادية.

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عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس فلاديمير بوتين إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء، والوزراء، وكبار المسؤولين.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين كبار المسؤولين الروس المرافقين لرئيس روسيا الاتحادية خلال زيارته الحالية للمملكة.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء احتفاء برئيس روسيا الاتحادية.

وكان الرئيس الروسي قد وصل والوفد المرافق له إلى الرياض أمس في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان - الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومندوب عن المراسم الملكية.

وضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس روسيا الاتحادية، كلا من وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الديوان الرئاسي المتحدث الرسمي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، ومساعد رئيس روسيا الاتحادية يوري أوشاكوف، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ووزير الثقاقة فلاديمير ميدينسكي، ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ووزير التطور الرقمي والاتصال والإعلام قسطنطين نوسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين، ووزير الزراعة ديمتري باتروشيف، ووزيرة الصحة فيرونيكا سكفور تسوفا، ووزير البناء والإسكان والمرافق العامة فلاديمير ياكوشيف، ورئيس الشيشان رمضان قاديروف، ومدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني ديمتري شو غاييف.