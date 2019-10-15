، الرئيس العراقي يبحث مع "ماكرون" و"بومبيو" تداعيات العدوان التركي على سوريا ،

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بحث الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الاثنين، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تداعيات العدوان التركي على شمال سوريا.
وتفصيلاً، أوضح بيان صحفي رئاسي عراقي أن الرئيس برهم صالح بحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية، والتأكيد لوقف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، والبدء بحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة.
وأضاف البيان أن الرئيس العراقي بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، مؤكدًا ضرورة تدارك الأوضاع الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم.
الرئيس العراقي برهم صالح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا سوريا
الرئيس العراقي يبحث مع "ماكرون" و"بومبيو" تداعيات العدوان التركي على سورياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-15
بحث الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الاثنين، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تداعيات العدوان التركي على شمال سوريا.
وتفصيلاً، أوضح بيان صحفي رئاسي عراقي أن الرئيس برهم صالح بحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية، والتأكيد لوقف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، والبدء بحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة.
وأضاف البيان أن الرئيس العراقي بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، مؤكدًا ضرورة تدارك الأوضاع الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم.
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
12:29 AM
طالب بوقف العمليات العسكرية والبدء بحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة
بحث الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الاثنين، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تداعيات العدوان التركي على شمال سوريا.
وتفصيلاً، أوضح بيان صحفي رئاسي عراقي أن الرئيس برهم صالح بحث مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية، والتأكيد لوقف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، والبدء بحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة.
وأضاف البيان أن الرئيس العراقي بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، مؤكدًا ضرورة تدارك الأوضاع الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم.
، الرئيس العراقي يبحث مع "ماكرون" و"بومبيو" تداعيات العدوان التركي على سوريا ،
المصدر : الخليج 365
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