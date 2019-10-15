، طائرات التحالف تكبّد ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى في حرض شمال اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - قوات الجيش اليمني توقع قتلى في عناصرهم وتجرح آخرين وتدمر عربات وآليات

لقي عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم من جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مناطق متفرقة بمديرية حرض شمال محافظة حجة اليمنية.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن الغارات الجوية استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية التابعة لإيران، شرق وغرب مدينة حرض، كبدتها عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الانقلابية.

وفي محافظة صعدة ذكر موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية استهدفت عددًا من عربات الميليشيا الإرهابية في سلسلة جبال "رشاحة"، مضيفًا أن الاستهداف أسفر عن مصرع عددٍ من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عربات وآليات الميليشيا الانقلابية.اليمن ميليشيا الحوثي إيران صعدة الجيش اليمني