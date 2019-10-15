موعد صرف رواتب السعودية صفر 1441 وكيفية الاستعلام عن توقيت إيداعها

كثرت عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية لمعرفة موعد صرف رواتب السعودية صفر 1441 ورابط الاستعلام عن موعد الإيداع الخاص بها، حيث يتسائل الجميع عن موعد نزول الراتب في القطاع العام والقطاع الخاص وموظفي الحكومة، الذين ينتظرون استعلام الرواتب الخاصة بهم لكل شهر حسب تسلسل وتحديد يتم بالتنسيق مع وزارة المالية، وبعدها يتم إبلاغهم بموعد الإيداع عبر حساباتهم البنكية.

موعد صرف رواتب السعودية صفر 1441

أوشكت المملكة على إيداع الرواتب لشهر صفر 1441 في حسابات العاملين بداخلها، حيث تم تحديد موعد السابع والعشرين من كل شهر ميلادي لإيداع الرواتب بالمملكة في الحسابات البنكية، لكافة العاملين في القطاع العام، وكان في السابق إيداع الرواتب يتم حسب التاريخ الهجري.

صرف الرواتب السعودية

عدلت وزارة المالية سابقًا موعد صرف رواتب العاملين بالمملكة بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي لتصبح مواعيد الصرف والإيداع للرواتب بالتقويم الميلادي، وذلك بناء على أمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، من أجل التسهيل على الموظفين نتيجة الإصلاحات الاقتصادية ضمن التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وينتظر المواطنين العاملين بالمملكة موعد الصرف للرواتب لشهر صفر الجاري، والتي سيتم إيداعها يوم السابع والعشرون من شهر أكتوبر 2019 الموافق الأحد 28 صفر 1441 هجريًا.