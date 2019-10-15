“أمانة مكة” توضح حقيقة فيديو انتشار فئران بمطعم “شعبي”

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مقطع فيديو، أظهر انتشار الفئران في مطعم للأكلات الشعبية. واقترن المقطع بنص مكتوب، يفيد بأن المطعم يقع في حي الشوقية بمكة المكرمة. وبعثت “سبق” استفسارًا لأمانة العاصمة المقدسة حول مقطع الفيديو المتداوَل لتوضيح حقيقته؛ وقالت الأمانة: إن المقطع تم رصده مسبقًا، ولا يقع ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدسة.

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