تفاعلاً مع زيارة “بوتين”.. “الدوسري”: السعودية لديها قدرة فائقة على هذا...

في تفاعله مع مجريات الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية اليوم (الاثنين)، التي شهدت استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له، وعقد قمة سعودية – روسية، أبرز الكاتب السعودي في صحيفة “الشرق الأوسط” سلمان الدوسري قدرة السعودية على بناء التحالفات الاستراتيجية مع القوى الكبرى في العالم؛ باعتبارها مَعْلمًا من معالم سياستها الخارجية في السنوات الأخيرة.

وقال “الدوسري” عبر حسابه في موقع “تويتر”: “يحسب للسعودية قدرتها الفائقة على تقوية عرى تحالفها الجديد مع دولة عظمى مثل روسيا، في الوقت الذي ما زالت تحافظ فيه على قوة تحالفاتها التاريخية الأخرى”. وأضاف: “من واشنطن غربًا إلى موسكو شرقًا.. توسيع دائرة التحالفات سياسة سعودية ناجحة”.