المملكة وروسيا توقعان إعلان نوايا لتأهيل رواد فضاء سعوديين للمشاركة في الرحلات الفضائية المأهولة

وقعت المملكة وروسيا اليوم الإثنين إعلان نوايا مشتركا للتعاون في مجالات الرحلات الفضائية المأهولة، ونظام الملاحة بالأقمار الصناعية (فلوناس). ويتضمن الإعلان المشترك تأهيل رواد فضاء سعوديين للمشاركة في الرحلات الفضائية المأهولة. وقّع الاتفاق من الجانب السعودي، الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة السعودية للفضاء، ومن الجانب الروسي مدير مؤسسة الفضاء الحكومية في روسيا ديميتري روغوزين.

جاء ذلك ضمن 20 اتفاقية وُقعت اليوم بين البلدين في مختلف المجالات بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبدأ التعاون السعودي الروسي في مجال الفضاء منذ العام 2017، عندما زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز روسيا، ومرّ بعدها بعدد من المحطات.