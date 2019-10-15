بالصور.. سفير خادم الحرمين بمصر يزور جامعة القاهرة ويلتقي الطلبة السعوديين

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم الاثنين جامعة القاهرة، والتقى رئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت؛ حيث تناولا العلاقات المتميزة للبلدين الشقيقين، والتعاون الأكاديمي بينهما، إضافة إلى التعاون بين الجامعة والجامعات السعودية.

وأبدى السفير نقلي، بالغ سعادته لزيارة الجامعة كونها صرحًا تعليميًّا كبيرًا وسبق لها احتضان العديد من رجال الدولة السعوديين الذين تخرجوا منها وساهموا في رحلة البناء والتنمية في المملكة، موضحًا أن الزيارة جاءت ضمن التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وللاطلاع على أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعة.

وشهد اللقاء استعراض أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين بجامعة القاهرة في العديد من كلياتها، كما التقى السفير بصالة الاجتماعات بأبنائه الطلبة السعوديين المستجدين واستمع لهم وأجاب على جميع استفساراتهم بمشاركة رئيس الجامعة والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر الدكتور خالد بن عبدالله النامي.

ووجه السفير نقلي خلال لقائه أبنائه الطلبة العديد من النصائح إليهم، مشيدًا باهتمام الدولة ورعايتها بالطلبة وضرورة اعتماد الطالب على نفسه والعمل على تطوير قدراته والتسلح بالعلم.

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من جانبه، نوّه رئيس جامعة القاهرة بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورها الدائم في خدمة المصالح المشتركة على المستويين الرسمي والشعبي، مستعرضًا مراحل التطور التاريخي لجامعة القاهرة بوصفها من أعرق الجامعات المصرية، ومرحبًا بالطلبة السعوديين الدارسين في كليات الجامعة، والحرص على تقديم كافة التسهيلات لهم لتمكينهم من التحصيل العلمي.

ورافق مدير الجامعة، السفير والمندوب الدائم في جولة على عدد من الكليات وأروقتها وأقسامها الدراسية، وشملت الجولة زيارة المسرح الكبير للجامعة الذي شهد تحت قبَّته مناسبات تاريخية عديدة بما في ذلك الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في زيارته لمصر عام 2016م؛ حيث تم منحه درجة الدكتوراه الفخرية.

كما شملت الزيارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأطلع السفير النقلي على أروقتها وفصولها الدراسية ووقف على ورش العمل المقامة فيها، وبنهاية الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر اللقاء والزيارة الملحق الثقافي في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد النامي ونائبه عبدالله الحمد، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.