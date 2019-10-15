محمد بن عبدالعزيز يتفقد مواقع ومهام الأفواج بالعارضة

واصل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز جولاته التفقدية لمختلف القطاعات العسكرية والمدنية بالمنطقة، وتفقد صباح أمس عددا من المواقع المتقدمة بالشريط الحدودي التابعة لقوة الأفواج بمحافظة العارضة، وذلك بمناسبة بدء مهام عملهم الأمني بالمحافظة، والمواقع الحدودية، بحضور محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر ومدير عام مكتب نائب أمير منطقة جازان سليمان بن سعيد أبوملحة.

جولة ميدانية

اشتملت الجولة الميدانية على زيارة مقر قيادة سرايا المهام الميدانية، وعدد من المواقع والنقاط المتقدمة بالشريط الحدودي، واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على الإمكانات المادية المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة، والطاقات البشرية المؤهلة والمدربة، واستمع إلى شرح مفصل من قائد قوة الأفواج المقدم محمد الزهراني عن المهام والواجبات التي يقوم بها منسوبو القوة لحماية حدود دوت الخليج، بالتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية الأخرى.

تعزيز القوة

جسدت زيارة الأمير محمد بن عبدالعزيز قوة وصلابة القطاعات العسكرية، وتعزيز إمكاناتهم، والاهتمام بجميع منسوبي القوات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي، والفخر بما يقدمونه من تسطير البطولات، وحماية دوت الخليج، وردع المعتدين، والتي تؤكد الترابط والتلاحم بين القيادة والجنود البواسل، والمواطنين، وتعزيز الانتصارات الوطنية، وسط دعم ومتابعة القيادة الرشيدة.

فخر واعتزاز

نقل نائب أمير منطقة جازان تحيات وفخر واعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، بما يقوم به منسوبو قوة الأفواج وغيرهم من منسوبي القطاعات العسكرية العاملة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، وغيرها من مناطق وطننا العزيز، منوها ببسالة وبطولة وكفاءة منسوبي قواتنا العسكرية المرابطين على الحدود، التي اتضحت من خلال أعمالهم البطولية، وتضحياتهم الكبيرة التي أسهمت في دحر العدوان، والتصدي لكل من يريد المساس بأمن هذه البلاد الغالية، والنيل من المقدسات، ورد كيد الكائدين في نحورهم، معربا عن سعادته بالزيارة ولقاء منسوبي قوة الأفواج، الذين يؤدون واجبهم الوطني خدمة للدين ثم الملك والوطن، راجيا لهم العون والتوفيق في كل ما يقومون به ويؤدونه من أعمال.

شكر وعرفان

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عبر قادة ومنسوبو قوة الأفواج بالمواقع التي شملتها الزيارة عن سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان، رافعين الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما توليه من رعاية واهتمام بجميع منسوبي القوات العسكرية.

محمد بن عبدالعزيز يتفقد قطاع الأفواج

اطمئنان على استعدادات وجاهزية القوات

متابعة دائمة واهتمام بالقطاعات العسكرية

إشادة بالإنجازات والملاحم البطولية

تضحيات كبيرة يقدمها الجنود البواسل بالدفاع عن دوت الخليج