التيارات المدارية تواصل تدفق الأمطار وتعزل قرى الدرب

بعد أمطار الـ32 ملم التي هطلت على منطقة جازان اليومين الماضيين، والتي تصدرتها قوز الجعافرة حسب إحصائية محطات الرصد الهيدرولوجي بالمملكة، تسبب اندفاع التيارات المدارية الدافئة، وزيادة في بخار الماء على معاودة الأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية الماطرة.

غزارة

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات أبوعريش، والعارضة، والمرتفعات الجبلية، وهروب، والريث، والحقو، والدرب، وتسببت في جريان السيول، وتلطيف الأجواء، وشهدت منطقة جازان غزارة مطرية استنفرت معها الجهات الحكومية والأمنية، في تسيير الحركة المرورية، وتنفيذ الخطط البلدية، والتي أثبتت نجاحها في مواجهة تداعيات الأمطار الأسبوع الماضي، وسط متابعة ميدانية، وتوجيهات أمين المنطقة نايف بن سعيدان.

أمطار رعدية

أكد الراصد الجوي علي مشهور لـ«دوت الخليج»، أن الأمطار الرعدية تركزت بشكل أوسع على مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، مشيرا إلى أن زيادة في بخار الماء على أجواء جازان، إلى جانب اندفاع كبير للتيارات الدافئة المدارية، نتج عنها نشاط ملحوظ لرياح الأزيب، والتي أدت إلى كثافة في ظهور للسحب الركامية المنخفضة، والتي من الممكن أن تتخللها حدوث للعواصف الرعدية الماطرة، تشمل أجزاء واسعة من المنطقة، مؤكدا أنها بلغت 32 ملم.

تحذيرات

جددت مديرية الدفاع المدني تحذيراتها للمواطنين والمقيمين، بعدم النزول لبطون الأودية، وقطع السيول، والتقيد بأدوات السلامة، والإرشادات الآمنة، وذلك حفاظا على سلامتهم، وعدم تعرضهم إلى المخاطر، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ جميع الخطط الميدانية، ومراقبة الأودية، وأنهم جميعا على أهبة الاستعداد لمواجهة الأمطار وتداعياتها.

عزل القرى

عزلت السيول 6 قرى، وعلقت الدراسة في 8 مدارس، بعد تأثرها بالحالة المطرية، والتي استنفرت 3 جهات ممثلة في المحافظة والبلدية والدفاع المدني، وبمتابعة ميدانية من محافظ الدرب، وأدت السيول المنقولة بوادي جندلة في قطع الطريق وعزل الأهالي للمرة الخامسة على التوالي، وتسببت في جرف الردميات الترابية والتي أحدثها مقاول إحدى الشركات التابعة للطرق.

مطالب الأهالي

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طالب الأهالي بلدية المحافظة وضع مصدات حماية لتجاوز عقبة الوادي أثناء جريانه، والوصول إلى أعمالهم بكل سهولة ويسر، وردم العقوم الترابية، وصيانة الطرق، مشيرين إلى ضرورة إنشاء كوبري بشكل عاجل لإنهاء معاناة الأهالي المتكررة بموسم الأمطار.

تعليق الدراسة

عمد مكتب التعليم بمحافظة الدرب إلى تعليق الدراسة أمس، في عدد من المدارس بالقرى التي كانت قد تأثرت بالحالة المطرية والانقطاعات بسبب السيول، وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي لـ«دوت الخليج»، أنه ونظرا لاستمرار الحالة المطرية التي شهدتها محافظة الدرب ولمرور بعض منسوبي ومنسوبات التعليم بمجاري أودية قد تتأثر بالحالة المطرية وحفاظا على منسوبي ومنسوبات تلك المدارس تم تعليق الدراسة بها بنين وبنات وهي مدرسة الرصاصة، رملان، جرير بن عبدالله بجندلة، السبلة، الصاصة، ومدرسة خديجة بنت خويلد، برملان، جندلة، السبلة.

نسبة الأمطار 32 ملم

اندفاع التيارات المدارية خلف تدفق الأمطار

الأمطار تتواصل على جازان لليوم السادس

السيول تعزل قرى جندلة ورملان وعجيبي والرصاصة وتدهم قرية ماضي

5 انقطاعات بطرق جندلة

تعليق الدراسة في 8 مدارس